Испания: заниматься спортом в море сейчас тоже нельзя

На днях на пляже Гуардамар-дель-Сегура в Аликанте агенты остановили сёрфера, который был уверен, что на море правила изоляции не распространяются.

В полицию позвонил местный житель, который из окна своего дома увидел мужчину, занимающегося сёрфингом. В полиции подчёркивают: неважно где именно вы решили заняться спортом, делать это сейчас можно только у себя дома. Исключений нет ни для кого: ни для рядовых испанцев, ни для профессиональных спортсменов, ни для политиков, пишет noticia.ru.

Так, глава МВД Испании пообещал разобраться с ситуацией вокруг бывшего главы правительства Мариано Рахоя, который нарушил карантин и вышел на улицу заниматься спортивной ходьбой.