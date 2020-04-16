Испания: заниматься спортом в море сейчас тоже нельзя

Четверг, 16 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: заниматься спортом в море сейчас тоже нельзя

Испанской полиции пришлось уточнить ограничительные требования во время режима повышенной готовности.

На днях на пляже Гуардамар-дель-Сегура в Аликанте агенты остановили сёрфера, который был уверен, что на море правила изоляции не распространяются.

В полицию позвонил местный житель, который из окна своего дома увидел мужчину, занимающегося сёрфингом. В полиции подчёркивают: неважно где именно вы решили заняться спортом, делать это сейчас можно только у себя дома. Исключений нет ни для кого: ни для рядовых испанцев, ни для профессиональных спортсменов, ни для политиков, пишет noticia.ru.

Так, глава МВД Испании пообещал разобраться с ситуацией вокруг бывшего главы правительства Мариано Рахоя, который нарушил карантин и вышел на улицу заниматься спортивной ходьбой.

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