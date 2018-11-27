Испания запретит гомеопатию

Точный список видов лечения, которые попадут под запрет, пока не опубликован, но уже известно, что там есть акупунктура и гомеопатия.

Авторы инициативы отмечают, что использование научно не доказанных методов лечения народной медицины может навредить пациентам. А если такие услуги предлагают в сертифицированных медицинских учреждениях, люди больше им доверяют, пишет euromag.ru.

Инициаторы уточнили, что согласно опросам 2016 года, почти 60% испанцев считают, что акупунктура имеет терапевтический эффект, а в гомеопатию верят 53% испанцев. Между тем, строгие научные эксперименты пока не доказали действенность ни одного, ни другого метода, сообщает Евро-Пульс.

Вдобавок предлагается запретить рекламу таких средств и ограничить право медицинских университетов создавать программы и выдавать дипломы по народной медицине.

Испанское правительство объявило войну околонаучным методам лечения после того, как в стране было зафиксировано несколько громких случаев смерти пациентов с тяжелыми заболеваниями (в частности, лейкемией), которые отказались от медицинской помощи в пользу народных средств.

Предложение будет еще дорабатываться, прежде чем его передадут на рассмотрение в парламент.