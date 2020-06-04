Испания запретит пластиковую посуду с 2021 года

Четверг, 04 Июнь 2020 Испания

Испания запретит пластиковую посуду с 2021 года

Использование одноразовой пластиковой посуды планируется запретить в Испании с 2021 года, а с 2023 года на нее будет введен дополнительный налог.

Такое решение было принято на заседании Совета министров во вторник, 2 июня, где был одобрен законопроект об отходах, который рассмотрит конгресс депутатов, пишет РИА Новости.
Причем налог сначала будет введен для производителей, продавцов и покупателей, а с 2023 года его должны будут платить все потребители, покупающие в розницу напитки и еду в пластиковой посуде. Согласно планам правительства, к 2026 году продажа пластика должна упасть на 50% по сравнению с 2022 годом, а к 2030 году – на 70%.
Меры правительства будут также направлены на сокращение потребления питьевой воды в пластиковых бутылках: в кафе, ресторанах клиентам будут обязаны бесплатно давать воду из-под крана в стаканах или кувшинах.
В законопроект также включены меры, направленные на то, чтобы положить конец запланированному износу изделий и стимулировать производство более долговечных электронных изделий, изделий из текстиля, мебели, упаковки, строительных материалов и так далее.
Соответствующий закон поступит на рассмотрение конгресса депутатов в конце года и, скорее всего, будет принят в начале следующего.

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