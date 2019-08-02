Испания: заработала интернет-платформа для аренды бассейна

Это платформа, работающая по принципу известного портала Airbnb. Только вместо жилья здесь предлагается выбрать и арендовать бассейн.

Как правило, в базу Swimmy попадают шале с садом и бассейном. Но это может быть и просто закрытая территория с бассейном.

Приложение Swimmy разработали и запустили во Франции в 2017 году. Чтобы воспользоваться им, нужно зарегистрировать на сайте и найти нужный объект. Сервис популярен среди компаний, которые подыскивают место для вечеринки, корпоративов, дней рождений и т.д., пишет noticia.ru.