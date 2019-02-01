Испания: завод Renault перейдет на работу в три смены

С 29 апреля французская автомобилестроительная корпорация Renault вновь введет ночную смену на заводе в Вильямурьель-де-Серрато в связи с увеличением объемов производства, вызванным коммерческим успехом нового кроссовера Kadjar и хорошими перспективами Megane. Введение дополнительной смены повлечет за собой увеличение штата предприятия на 500 сотрудников. Примечательно, что в июле прошлого года завод в Паленсии сократил график работы и уволил 700 человек, пишет espanarusa.com.

В январе компания Renault запустила в продажу новую версию кроссовера Kadjar, который отличается от предшественника большим комфортом, качеством и эргономикой, говорится в релизе компании. Коммерческий успех этой модели после ее запуска, наряду с увеличением спроса на Megane, приведет к увеличению производства на заводе в Паленсии, что повлечет за собой запуск третьей смены.

Сборка Kadjar и Megane на заводе в Паленсии стала возможной благодаря промышленным планам, подписанным руководством компании с профсоюзным представительством, которому удалось успешно продвинуть интересы рабочих на испанских заводах Renault.