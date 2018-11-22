Испания: здание Agbar выставлено на продажу

Американский инвестиционный банк продает здание спустя всего три года после его покупки, дабы воспользоваться возросшим интересом к испанскому рынку недвижимости и дефицитом качественного предложения. Банк надеется завершить сделку до конца года и получить с продажи около 100 млн евро, пишет noticia.ru.

Здание перешло к Goldman Sachs в 2015 году в результате сделки с Bankia. Американский банк приобрел его в составе пакета активов, за который он заплатил 355 млн евро.

Здание находится в одной из самых востребованных в городе зон на улице Пассеч-де-ла-Сона-Франка. Оно было создано каталонским агентством Habitat, во время кризиса перешло к Caja Madrid, а после – к Bankia. Проектом занимался японский архитектор Арата Исозаки в сотрудничестве с Алехандро Саэра-Поло.