Испания: жена Месси закрывает магазин в Барселоне из-за убытков

Понедельник, 18 Март 2019 Испания Испания

Испания: жена Месси закрывает магазин в Барселоне из-за убытков

Антонелле Роккуццо пришлось закрыть магазин, который она открыла вместе с Софией Бальби, женой еще одного игрока ФК «Барселона» Луиса Суареса.

Как сообщает издание Vanitatis, магазин обуви на проспекте Диагональ в каталонской столице, оказался убыточным. В нем была представлена обувь аргентинского дизайнера Рики Саркани, который подтвердил новость о закрытии, пишет noticia.ru.

Он также поблагодарил совладелиц магазина за предоставленную возможность распространения марки Sarkany в Европе, и добавил, что у супруг футболистов есть маленькие дети, которым нужно уделять внимание. У Месси и Рокуццо трое детей: трех лет, шести лет и одного года, у Суареса и Бальби их также трое: восьми лет, пяти лет и пяти месяцев.

Магазин проработал чуть менее двух лет. На открытии в мае 2017 года присутствовали Месси и Суарес, их коллеги по футбольному клубу и другие знаменитости.

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