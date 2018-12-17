Испания: женщина пострадала от взорвавшегося в ее руках конверта

Инцидент произошел в доме пострадавшей на улице Република Доминикана. Как сообщают в экстренной службе 112, женщина получила поверхностные осколочные ранения. Прибывшие медики оказали ей первую помощь и доставили в больницу, пишет noticia.ru.

На место происшествия выехали специалисты подразделения Национальной полиции по обезвреживанию взрывчатых веществ, чтобы изучить сохранившиеся фрагменты конверта. Полиция начала расследование.

Как сообщает издание 20 minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на начальном этапе все указывает на то, что взрыв был спланированным. Тем не менее, в полиции не исключают и любые другие версии, в том числе несчастный случай.