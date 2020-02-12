Испания: женщина с симптомами коронавируса сбежала от медиков

Вскоре беглянку поймали и взяли у неё анализы, которые показали отрицательный результат.

На протяжении нескольких дней женщину тошнило и рвало. Были и другие симптомы, характерные для коронавируса. Учитывая, что она прилетела из Шанхая, местные власти направили в бар, где женщина проводила время, бригаду экстренных служб в защитных костюмах. Однако женщина, воспользовавшись неразберихой, уехала из бара на такси, пишет noticia.ru.

Позже женщину нашли и отвезли в госпиталь, где провели необходимые лабораторные исследования.