Испания: женщина с симптомами коронавируса сбежала от медиков

Среда, 12 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: женщина с симптомами коронавируса сбежала от медиков

В Вальядолиде женщина, прилетевшая в Испанию из Китая, сбежала от медиков, которые заподозрили у неё коронавирус.

Вскоре беглянку поймали и взяли у неё анализы, которые показали отрицательный результат.

На протяжении нескольких дней женщину тошнило и рвало. Были и другие симптомы, характерные для коронавируса. Учитывая, что она прилетела из Шанхая, местные власти направили в бар, где женщина проводила время, бригаду экстренных служб в защитных костюмах. Однако женщина, воспользовавшись неразберихой, уехала из бара на такси, пишет noticia.ru.

Позже женщину нашли и отвезли в госпиталь, где провели необходимые лабораторные исследования.

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