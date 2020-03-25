Испания: женщина сбежала из карантина ради первого свидания

Среда, 25 Март 2020 Испания Испания

Испания: женщина сбежала из карантина ради первого свидания

Жительница испанского города Тортоса сбежала из карантина по коронавирусу ради первого свидания с интернет-знакомым.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте полиции Каталонии Mossos d'Esquadra.

«Гражданка нарушила карантин по коронавирусу и встретилась с человеком, с которым она познакомилась недавно через приложение. Ее арестовали за неповиновение органам власти и нарушение приказа не покидать дом», — написали представители полиции в воскресенье, 22 марта. По данным местных СМИ, женщину задержали, когда она возвращалась со свидания домой.

14 марта власти Испании объявили чрезвычайное положение в стране и запретили гражданам покидать дома за исключением случаев крайней необходимости. Датой окончания самоизоляции установили 29 марта, однако 22 марта правительство продлило карантин до 11 апреля.

24 марта сообщалось, что в Испании побили рекорд по числу заражений коронавирусом: за одну ночь выявили более 6,5 тысячи инфицированных. За последние сутки в Испании от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, умерли 514 человек. Всего погибло более 2,9 тысячи человек.

23 марта стало известно, что в нескольких больницах Мадрида пациенты с коронавирусом размещены в коридорах из-за нехватки мест. По словам журналистов, пациенты медицинских учреждений лежат на полу и кашляют.

Испания занимает четвертое место по числу инфицированных в мире: ее обгоняют Китай, Италия и США. Больше всего зараженных в Мадриде и Каталонии. По последним данным, во всем мире зафиксировано свыше 423,6 тысячи инфицированных коронавирусом. 18,9 тысячи человек погибли, 108,6 тысячи вылечились.

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