Испания: женщина, владеющая искусством нарезки хамона

Среда, 01 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: женщина, владеющая искусством нарезки хамона

Нарезка хамона становится все более востребованным навыком, но женщины в этом секторе не так заметны.

Согласно последнему исследованию компании ManpowerGroup, нарезчик хамона является одной из самых востребованных вакансий Испании, а также вакансий с дефицитом кандидатов. По словам Клементе Гомес, президента ассоциации Asociación Global de Amigos/as del Cuchillo Jamonero, в настоящее время по всей стране насчитывается около 600 профессионалов этого дела. Женщин при этом меньшинство.

Предприниматель, профессионал нарезки хамона и обладательница множества премий Ракель Акоста рассказывает, что сталкивалась с гендерной дискриминацией на национальных конкурсах, когда на нее с недоверием смотрели коллеги мужчины. «Во время работы я ношу не фартук, а черное платье,  всегда появляюсь с накрашенными губами, потому что так хочу выразить свою женственность. Но, что касается самого процесса нарезки, тут разделения на мужское и женское для меня не существует», - рассказывает девушка. Она сталкивалась также с тем, что ее приглашали на мероприятия в качестве нарезчика из-за того, что она привлекательная девушка. Поэтому Ракель часто делает акцент на том, чтобы клиенты выбирали ее по результатам работы, а не по принадлежности к определенному полу, пишет espanarusa.com.

28-летняя девушка рассказывает, что это ремесло само ее нашло. Будучи выездным шеф-поваром на свадьбах, она начала работать с чемпионом Испании по нарезке хамона Ансельмо Пересом. Наблюдая за этим искусством, она захотела ему обучаться. Сейчас Ракель не только профессиональный нарезчик хамона, но и преподаватель этого искусства. Она руководит целой командой, предлагающей услуги нарезки хамона  не только в Испании, но и во всем мире.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)