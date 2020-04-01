Испания: женщина, владеющая искусством нарезки хамона

Согласно последнему исследованию компании ManpowerGroup, нарезчик хамона является одной из самых востребованных вакансий Испании, а также вакансий с дефицитом кандидатов. По словам Клементе Гомес, президента ассоциации Asociación Global de Amigos/as del Cuchillo Jamonero, в настоящее время по всей стране насчитывается около 600 профессионалов этого дела. Женщин при этом меньшинство.

Предприниматель, профессионал нарезки хамона и обладательница множества премий Ракель Акоста рассказывает, что сталкивалась с гендерной дискриминацией на национальных конкурсах, когда на нее с недоверием смотрели коллеги мужчины. «Во время работы я ношу не фартук, а черное платье, всегда появляюсь с накрашенными губами, потому что так хочу выразить свою женственность. Но, что касается самого процесса нарезки, тут разделения на мужское и женское для меня не существует», - рассказывает девушка. Она сталкивалась также с тем, что ее приглашали на мероприятия в качестве нарезчика из-за того, что она привлекательная девушка. Поэтому Ракель часто делает акцент на том, чтобы клиенты выбирали ее по результатам работы, а не по принадлежности к определенному полу, пишет espanarusa.com.

28-летняя девушка рассказывает, что это ремесло само ее нашло. Будучи выездным шеф-поваром на свадьбах, она начала работать с чемпионом Испании по нарезке хамона Ансельмо Пересом. Наблюдая за этим искусством, она захотела ему обучаться. Сейчас Ракель не только профессиональный нарезчик хамона, но и преподаватель этого искусства. Она руководит целой командой, предлагающей услуги нарезки хамона не только в Испании, но и во всем мире.