Испания: женское искусство

«В Мадриде есть много стен, на которых можно увидеть картины, созданные женщинами. Но когда люди проходят около них, они думают, что их создал мужчина», - рассказывает Сара Фратини, которая родилась в Венесуэле, но живет в Мадриде.

Она и еще две художницы (NuriaToll и Julieta XLF), создающие уличное искусство, разместили свои работы на станции метро Sainz de Baranda перед Международным женским днем. Их работы и процесс создания можно увидеть на странице одной из участниц в Инстаграм @julieta_xlf. Они также сделали ярче один из поездов линии 6, так что их творчество будет перемещаться по круговой линии Мадрида. Такая творческая инициатива осуществляется в рамках мадридского проекта Street Art Project, который с 2012 года презентует городское искусство в метро Мадрида, пишет espanarusa.com.

Сара Фратини также гордится своей работой Serpiente de dos cabezas, которую она создала в 2019 году на стенах культурного центра изобразительных искусств Tabacalera, расположенного на бывшей табачной фабрике. «Это одно из мест, где сосредоточено больше всего работ, созданных женщинами», - рассказывает художница.

Рядом с культурным центром, на улице calle de Embajadores 51, можно увидеть фреску художницы из Аргентины Hyuro, которая живет в Валенсии. Эта работа была создана в 2015 году в рамках инициативы Pintadas por la igualdad и изображает двух людей без головы, которые держаться за руки. Через эту работу художница говорит со зрителями о гендерном равенстве и стереотипах, связанных с ним.

Флоренсия Дуран, чье сценическое имя Fitz Licuado, является участницей творческого дуэта Colectivo Licuado. Девушка представила свое видение уличного искусства в районе Lavapiés, на пересечении улиц calle de Argumosa с улицей calle de Salitre. «Как и многие работы, сделанные женщинами, работа этой художницы рассказывает о женском единстве и расширении прав и возможностей. Это способ борьбы с патриархальной концепцией женской конкурентоспособности»,- комментирует Диана Прието, один из руководителей мадридского проекта Street Art.