Испания: жилье в Мадриде не дешевеет из-за вируса

Об этом сообщили в пресс-службе международной консалтинговой компании Knight Frank.

"С середины марта возросла активность онлайн-просмотров испанской недвижимости. Весной обычно наблюдается рост запросов на первичные рынки Испании, и, несмотря на кризис, запросы продолжаются. Наши данные свидетельствуют, что покупатели изучают рынок в условиях самоизоляции", - поясняет явление директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

В исследовании отмечается, что в марте цены на недвижимость в среднем в Испании и, в частности, в Мадриде показали небольшой прирост в месячном и годовом исчислении, и небольшое снижение за квартал, пишет realty.interfax.ru.

Напомним, что Испания – одна из наиболее пострадавших от эпидемии вируса Covid-19 стран. В Мадриде зарегистрировано порядка 30% случаев заболевания от общего количества в стране. Страна одной из первых начала ослаблять меры по противодействию распространения коронавируса. Работники многих отраслей вернулись на свои рабочие места после продолжительного перерыва, включая тех, кто задействован в строительстве и на производствах. Возобновление строительства означает, что остановленные работы над 552 жилыми зданиями в Мадриде и 26 713 новыми домами, продолжатся.