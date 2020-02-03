Испания: житель Альмерии три месяца провёл в снежном плену

49-летний мужчина с двумя собаками укрылся в небольшом каменном домике, который обычно служит убежищем для потерявшихся путников. Это место известно как «Ла-Поларда» и находится в районе муниципалитета Беирес в Альмерии.

О том, что в домике уже три месяца живёт человек, сообщили лыжники, чей маршрут пролегал через «Ла-Поларду». Из-за обрушившегося на Испанию шторма мужчина не мог добраться даже до ближайшего населённого пункта, который расположен в 20 километрах, чтобы достать там еду. В результате он остался без пропитания, пишет noticia.ru.

Мужчину и его собак успешно эвакуировали и доставили в муниципалитет Оханес.