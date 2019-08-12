Испания: житель Канарских островов сжег тысячу гектаров леса

Пришлось эвакуировать более тысячи человек. Сгорело около тысячи гектаров леса. Причиной возгорания стал мужчина со сварочным аппаратом.

Возгорание возникло в субботу около полудня в муниципалитете с населением около 1000 человек - к северо-востоку от Лас-Пальмас. Позже огонь дошел до муниципалитета Тенета с населением 1921 человек и до Гальдара, где проживают 24 тысячи человек. Довольно быстро гражданская гвардия нашла предполагаемого виновника - 55-летнего местного жителя, который работал в зоне возгорания со сварочным аппаратом.

Над тушением пожара работали почти 200 пожарных расчетов. К борьбе с огнем подключили военнослужащих. В воскресенье из нескольких населенных пунктов были эвакуированы более тысячи человек, пишет noticia.ru.