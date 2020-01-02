Испания: жителей Барселоны обложат налогом на вынос мусора

Четверг, 02 Январь 2020 Испания Испания

Испания: жителей Барселоны обложат налогом на вынос мусора

Власти Барселоны во главе с мэром Адой Колау собираются распространить налог на мусор, который сейчас платят только юридические лица, и на обычных жителей города.

Новый налог будет введён в 2020 году. Он составит от 2,25 до 4,25 евро в месяц на квартиру. Исключение составят социально не защищённые слои населения — их от налога освободят, пишет noticia.ru.

Благодаря этому нововведению городские власти надеются в следующем году собрать 20,5 млн евро. А в 2021-м — 41 млн.

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