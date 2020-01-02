Испания: жителей Барселоны обложат налогом на вынос мусора

Новый налог будет введён в 2020 году. Он составит от 2,25 до 4,25 евро в месяц на квартиру. Исключение составят социально не защищённые слои населения — их от налога освободят, пишет noticia.ru.

Благодаря этому нововведению городские власти надеются в следующем году собрать 20,5 млн евро. А в 2021-м — 41 млн.