Испания: жителей Барселоны обложат налогом на вынос мусора
Власти Барселоны во главе с мэром Адой Колау собираются распространить налог на мусор, который сейчас платят только юридические лица, и на обычных жителей города.
Новый налог будет введён в 2020 году. Он составит от 2,25 до 4,25 евро в месяц на квартиру. Исключение составят социально не защищённые слои населения — их от налога освободят, пишет noticia.ru.
Благодаря этому нововведению городские власти надеются в следующем году собрать 20,5 млн евро. А в 2021-м — 41 млн.