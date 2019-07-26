Испания: жители Барселоны уезжают из города

Пятница, 26 Июль 2019 Испания Испания

Испания: жители Барселоны уезжают из города

Население Барселоны за последние годы сократилось на 11% из-за массового туризма.

Население испанской Барселоны сократилось на 11% за последние четыре года из-за массового притока туристов.

"Ежегодно Барселону посещают около 20 млн туристов, что резко контрастирует с количеством местных жителей, которых всего 1,6 млн. Более того, из-за массового туризма население стало сокращаться, с 2015 года центр города покинули 11% жителей", — пишет портал.

Как отмечает Euronews, проблема – в большом количестве квартир, сдаваемых в аренду туристам. Местные жители регулярно жалуются на шум от поздних вечеринок и обилие мусора в общественных зонах, в том числе, в лифтах, пишет tourism.interfax.ru.

"На рассмотрение специальной комиссии Городского совета Барселоны только за последние полгода поступило 400 споров между туристами и местными жителями. Число таких дел будет только расти", — заключает портал.

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