Испания: жители Мадрида недовольны культурной жизнью столицы

Мадрид в рейтинге оказался на 26 месте из 31.

Для исследования агентство статистики использовало последние имеющиеся данные за 2015 год.

Самое лучшее культурное предложение в Евросоюзе – в Вене (Австрия), Хельсинки (Финляндия) и Осло (Норвегия), а наименее привлекательные с точки зрения культуры столицы ЕС – Никосия (Кипр), Анкара (Турция) и Валетта (Мальта), пишет noticia.ru.

Результаты основаны на опросах горожан, которые рассказали о степени удовлетворенности культурной жизнью в столицах. Выяснилось, что в 20 городах более 75% жителей довольны культурной инфраструктурой, в том числе концертными залами, театрами, музеями и книжными магазинами, а также мероприятиями и инициативами. В Мадриде уровень удовлетворенности составляет 64%, что значительно ниже по сравнению со столицами соседних государств.