Испания: жители Мадрида стараются не выходить на улицы

Улицы Мадрида опустели из-за распространения коронавируса нового типа. Во многом это связано с режимом повышенной готовности, введение которого было одобрено 14 марта правительством страны.

Данная мера предусматривает ограничение передвижения жителей, кроме случаев крайней необходимости. Сейчас в Мадриде закрыты все бары, рестораны, парки, парикмахерские, развлекательные заведения, школы и университеты. Исключения сделаны для продуктовых магазинов, аптек, табачных киосков и других учреждений.

Хотя кафе закрыты для посетителей, жители Мадрида все еще могут заказывать еду на дом. Тем не менее горожане все реже предпочитают прибегать к такой услуге из-за опасений, что кто-то из персонала ресторана может быть заражен коронавирусом.

Как убедилась корреспондент ТАСС, на полках продуктовых магазинов есть все продукты. Быстрее всего покупатели разбирают макаронные изделия и туалетную бумагу. В некоторых торговых точках установили лимит на то, сколько человек может находиться внутри одновременно.

Кроме того, на входе крупных магазинов посетителям выдают одноразовые перчатки, а тележки предлагается протереть салфетками со специальным чистящим средством. Все работники супермаркетов носят медицинские маски. Сами посетители также стараются соблюдать минимум метровую дистанцию в очередях, многие выходят из дома в масках.