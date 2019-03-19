Испания: жители Мадрида в массовом порядке ремонтируют свои апартаменты

Вторник, 19 Март 2019 Испания Испания

Испания: жители Мадрида в массовом порядке ремонтируют свои апартаменты

Ввиду острого дефицита новостроек в Мадриде и роста цен на такое жилье горожане обратили свое внимание на рынок вторичной недвижимости.

Одни решили купить апартаменты, нуждающиеся в ремонте, а другие – отремонтировать уже имеющиеся в их собственности. По результатам исследования, проведенного Городской жилищной компанией, порядка 60% зданий испанской столицы или расположенных в них квартир находятся в состоянии ремонта или модернизации.

Большинство ремонтируемых квартир имеют полезную площадь 60–79 (33,3%) и 80–99 квадратных метров (24,2%). Затраты на их поддержание в приличном виде выросли с позапрошлого года в среднем на 8% – до 751 евро. В некоторых домах уже нельзя обойтись без ремонта, поскольку 78% из них были построены более тридцати лет назад. Многие из них обладают серьезными недостатками – например, акустическим загрязнением или загрязнением воздуха, пишет espanarusa.com.

При ремонте зданий чаще всего прибегают к покраске фасадов (29%), приведению в порядок крыш (27%), восстановлению лестниц (22%) и установке лифтов (18%). В свою очередь, многие мадридцы не ограничиваются ремонтом какого-либо одного помещения или части оборудования: безусловными лидерами в обновлении являются ванные (36,3%), сантехника с водопроводом (28,1%) и электропроводка (26,8%). На капитальный ремонт решаются единицы, и не только из-за высокой стоимости – для семей с детьми большую роль также играет наличие инфраструктуры во дворе, такой как детская площадка, зеленые насаждения и бассейн.

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