Испания: жители Севильи устроили подпольную мессу на крыше дома

Вторник, 07 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: жители Севильи устроили подпольную мессу на крыше дома

Полиция разогнала участников подпольной церковной службы, которая проходила на крыше в районе Триана в Севилье в минувшее воскресенье.

В мессе принимали участие по крайней мере девять человек. О странном собрании на крыше обычного жилого дома сообщили в полицию местные жители.

Местные власти пояснили, что подобного рода службы считаются грубым нарушением распоряжения указа правительства Испании о соблюдении режима повышенной готовности, который объявлен в стране в связи с агрессивным распространением коронавируса, пишет noticia.ru.

К тому же даже Архиепископство Севильи озвучило чёткие инструкции о том, как следует проводить богослужения в период карантина: без прихожан, в пустых церквях и с использованием онлайн-трансляций.

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