Испания: жители Толедо предложили Грете Тунберг осла

Грета Тунберг добирается в Испанию в несколько этапов. Сначала она доплыла до Португалии из США на катамаране. Теперь ей предстоит доехать до Мадрида, где будет проходить конференция ООН по климату, пишет noticia.ru.

Жители Толедо готовы предоставить экоактивистке осла местной породы. Он с лёгкостью довезет Грету из Лиссабона в Мадрид, уверены они: «Осла использовали наши предки. И более экологически чистого вида транспорта не найти».