Испания: жители Толедо предложили Грете Тунберг осла

Четверг, 05 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: жители Толедо предложили Грете Тунберг осла

Ассоциация соседей Fray Hernando de Talavera de la Reina, расположенная в Толедо, предложила активистке Грете Тунберг помощь.

Грета Тунберг добирается в Испанию в несколько этапов. Сначала она доплыла до Португалии из США на катамаране. Теперь ей предстоит доехать до Мадрида, где будет проходить конференция ООН по климату, пишет noticia.ru.

Жители Толедо готовы предоставить экоактивистке осла местной породы. Он с лёгкостью довезет Грету из Лиссабона в Мадрид, уверены они: «Осла использовали наши предки. И более экологически чистого вида транспорта не найти».

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