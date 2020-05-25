Испания: Зидан нарушил правила самоизоляции

Понедельник, 25 Май 2020 Испания Испания

Испания: Зидан нарушил правила самоизоляции

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан нарушил правила самоизоляции.

Зидана заметили в муниципалитете, расположенном далеко от испанской столицы.

Там находится вторая резиденция тренера, которую он приобрёл около года назад.

При этом выезжать из столицы тогда было запрещено из-за режима повышенной готовности, пишет noticia.ru.

Впрочем, никаких подтверждений (фотографий или видео) этой информации нет, подчёркивает издание. В противном случае Зидану пришлось бы выплатить 1500 евро штрафа.

Мадрид только в понедельник переходит в «фазу 1» смягчения мер самоизоляции.

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