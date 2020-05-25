Испания: Зидан нарушил правила самоизоляции

Зидана заметили в муниципалитете, расположенном далеко от испанской столицы.

Там находится вторая резиденция тренера, которую он приобрёл около года назад.

При этом выезжать из столицы тогда было запрещено из-за режима повышенной готовности, пишет noticia.ru.

Впрочем, никаких подтверждений (фотографий или видео) этой информации нет, подчёркивает издание. В противном случае Зидану пришлось бы выплатить 1500 евро штрафа.

Мадрид только в понедельник переходит в «фазу 1» смягчения мер самоизоляции.