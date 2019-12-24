Испания: Зидан рассказал, когда может завершить тренерскую карьеру

Вторник, 24 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: Зидан рассказал, когда может завершить тренерскую карьеру

Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» французский специалист Зинедин Зидан рассказал о том, когда он намерен закончить свою тренерскую карьеру.

«Не думаю, что я буду заниматься тренерской деятельностью, когда мне будет 60 или 70 лет. Но сейчас мне это нравится», — приводит слова Зидана AS.

Также главный «Реала» рассказал, что он любит свою работу, однако она может отличаться от той, которую ведут другие тренеры, так как все зависит он отношений Зидана с окружающими, пишет regnum.ru.

Отметим, Зинедин Зидан был главным тренером с 2016 по 2018 год и в марте нынешнего года снова вернулся в мадридскую команду. Под его руководством клуб становился чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, три раза подряд выигрывал Кубок чемпионов, дважды выигрывал клубный чемпионат мира и дважды становился обладателем Суперкубка УЕФА.

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