Испания: знакомство с крепостями провинции Аликанте

Обитая на холмах и возвышенностях, замки Виналопо наблюдают, как изменился мир, а также с радостью принимают гостей. Маршрут La Ruta de los Castillos del Vinalopó имеет протяженность чуть более 100 километров. Сегодня мы познакомимся с самыми величественными представителями на этом пути, пишет espanarusa.com.

Castillo de la Atalaya (Villena)

Приближаясь к населенному пункту Вильена, сразу можно увидеть крепость Castillo de la Atalaya, которая венчает гору Monte de San Cristóbal и является самой большой крепостью на этом маршруте. Первоначально крепость Castillo de la Atalaya была построена арабами в XII веке. Некоторое время спустя переходила в другие руки, а в XV веке претерпела большие реформы, сделавшие ее такой, какой мы видим ее сейчас. Хранители замка во время экскурсии рассказывают гостям многовековые истории, которые удивляют и будоражат.

Castillo de Bañeres (Banyeres de Mariola)

Дорога, ведущая в Баньерес, пролегает между красивыми лесами, простирающимся по склонам Сьерра-де-Мариола. Эта зона идеально подходит для пеших прогулок в окружении волшебной природы и сказочных мельниц, построенных несколько веков назад. Главная улица населенного пункта Баньерас де Мариола ведет вверх к своей главной гордости – крепости XIII века. Крепость возвышается на высоте 830 метров над уровнем моря и находится в отличном состоянии благодаря реставрациям, проведенным в последние несколько десятилетий. Внутри располагается музей, посвященный праздничным мероприятиям, называющимся La fiesta de Moros y Cristianos. Этот праздник презентует культуру и традиции мавров и христиан, которые в свое время укоренились в горных зонах провинции Аликанте.

Castillo de Castalla (Castalla)

Посещение потрясающей крепости Castillo de Castalla также является идеальным поводом для погружения в гастрономический мир. Потому что городок Касталья провинции Аликанте славится своим гаспачо манчего, попробовать который обязан каждый. Лучшие предложения этого блюда можно найти в ресторанах Casa Paqui и Mesón Viscayo, которые считаются ветеранами этого района. Подкрепившись, можно отправляться к замку-крепости, основанному арабами в XI веке на останках неолитических и иберо-римских руин. Объект был расширен и укреплен христианами в XIV и XV веках, поэтому сейчас он удивляет своими размерами, и с его территории можно наблюдать за происходящим на всей прилегающей территории. С башни Torre Grossa, которая была добавлена в XVI веке для наблюдения и противодействия продолжающимся атакам пиратов из Северной Африки, можно почувствовать, как ветер приносит запах Средиземного моря. Того самого моря, по которому на эту землю приходили разные народы, чтобы попытаться завладеть ею. Кажется, что, закрыв глаза, можно услышать лязг мечей воинов и многочисленные легенды.