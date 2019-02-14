Испанию могут ждать досрочные выборы

Четверг, 14 Февраль 2019 Испания Испания

Испанию могут ждать досрочные выборы

После провала законопроекта о бюджете от правительства Педро Санчеса потребовали проведения досрочных выборов.

Правительство Санчеса поддерживает только четверть депутатов. Премьер лишился доверия ряда региональных и правых партий после переговоров со сторонниками независимости Каталонии. Сами сепаратисты также не поддерживают Санчеса, так как он не остановил судебные процессы в отношении политических лидеров, попавших за решетку за организацию референдума о независимости Каталонии, пишет noticia.ru.

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