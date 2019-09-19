Испанию признали лучшей туристической страной в мире

В нем Испания признана лучшей страной в мире для путешествий.

Составители рейтинга учитывали много разных параметров: безопасность, уровень медицины и гигиены, «открытость миру», цены, транспортную инфраструктуру, туристическую инфраструктуру, уровень сервиса и т.д. Испания набрала 5,4 балла и расположилась на первом месте рейтинга. На втором - Франция. На третьем - Германия. Россия попала на 39 место. Украина - на 78-е. Казахстан - на 80-е, пишет noticia.ru.

Комментируя результаты, аналитики отметили, что Испания выделяется на фоне других стран «разнообразной культурно-ориентированной деятельностью, которая проявляется во всем: от ее ярких городов до солнечных пляжей».