Испанию в 2018 году посетило рекордное число туристов

Расходы туристов выросли на 3,1%, приблизившись к 90 млн евро.

С 2012 года число иностранных туристов увеличилось на 43,7%.

Как отметила на этой неделе министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, Испания установила новый личный рекорд в области туризма, сохранив за собой статус одного из мировых лидеров. Также она указала на то, что следует продолжать работу по консолидации туристического потока, пишет noticia.ru.

Марото подчеркнула важность туристического сектора для испанской экономики, назвав его стратегическим. Министр дала положительную оценку динамике в этой области, как с точки зрения потока туристов, так и их расходов. Она добавила, что туризм остается движущей силой для создания рабочих мест, число которых выросло почти на 100 тысяч.

Кроме того, Марото упомянула данные по бюджету на 2019 год. На сферу туризма планируется выделить на 1% больше по сравнению с предыдущим годом – 316,2 млн евро.