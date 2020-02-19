Испанию ждёт рекордный штраф за нехватку очистных сооружений

Это самый большой штраф, который Брюссель когда-либо выписывал Испании. Об этом сообщает El Pais.

Источники газеты говорят, что до 2023 года страна не сможет полностью решить проблему нехватки очистных сооружений. Брюссель предъявляет претензии сразу к 17 испанским городам. Сточные воды в них попадают в море и реки. Сейчас эта проблема особенно актуальна в городах Нерха (Малага), Маталасканьяс (Уэльва), Барбате (Кадис), Хихон Эсте (Астурия), Альаурин-эль-Гранде (Малага), Коин (Малага), Исла Кристина (Уэльва), Валье-де-Гимар (Тенерифе) и Тарифа (Кадис), пишет noticia.ru.