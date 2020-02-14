Испанка, которая создает дизайн роскошной обуви

Ей не только удалось превратить самую большую страсть в любимую работу, но и сделать это рука об руку с теми, кто считается иконой мира моды. «Работа с Марком Джейкобсом была мечтой моей жизни», - утверждает девушка, добавляя, что когда она бросила карьеру в области истории искусств, чтобы посвятить себя дизайну обуви, она не могла себе даже представить ее исполнение.

Нам всегда интересно, как люди приходят к исполнению своей мечты. При этом часто мы думаем, что это результат помощи влиятельных родственников или везения. Удача, конечно же, тоже играет свою роль в наших жизненных историях, но важнее все-таки открытость миру и готовность к переменам. Анна Барбер утверждает, что ей помогла ее маниакальная целеустремленность. Она покинула родной остров Лансароте, чтобы учиться в Мадриде, затем переехала в Нью-Йорк, чтобы специализироваться на создании обуви. «Я всегда знала, что хочу делать обувь, когда я была маленькой, всегда проводила время, изучая туфли мамы и бабушки», - делится она. Ее большую страсть подчеркивают даже тематические тату на теле.

Во время многочисленных стажировок Анна успела поработать для Calvin Klein, но продолжала мечтать о работе с маркой Marc Jacobs, потому что ей была близка эксцентричность и оригинальность ее стиля. Много раз дизайнер порывалась вернуться в Испанию навсегда, но что-то ее снова возвращало в Нью-Йорк. В один прекрасный день раздался звонок, которого она так ждала. Знакомство с Марком Джейкобом произошло на первом собеседовании, которое стало удачным для нее. Анна признается, что работать с Марком очень легко, он всегда вдохновляет своих коллег, постоянно шутить и заряжает энергией, пишет espanarusa.com.

Испанка отмечает, что несмотря на то, что она уже 15 лет живет в Нью-Йорке, ее вдохновением остается остров Лансароте и испанская культура. Кроме того, она часто бывает в родной Испании, потому что марка работает с многочисленными заводами в Европе. Хотя дизайнер и проводит больше времени в Мадриде, короткие поездки на острова всегда приносят новые яркие идеи для будущих коллекций.

Любопытным фактом является то, что для Анны Барбер обувь является не просто функциональным объектом, а еще и украшением для дома. Некоторые пары обуви, созданные ей самой или выбранные из коллекций других знаменитых марок, она использует в качестве предметов декора. Что касается модных тенденций, дизайнер отмечает, что удобная обувь без каблуков будет продолжать занимать центральное место, потому что комфорт является приоритетом, но это уже не будет вызывать такой фурор, как это происходило в последние несколько лет.

А для тех, кто хочет работать в мире моды, у нее припасен единственный совет – отправиться изучать другие страны. «Вернуться вы всегда успеете!», - добавляет девушка, исполнившая мечту.