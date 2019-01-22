Испанка может стать спортсменкой 2018

Действующая чемпионка мира в женском индивидуальном ката испанка Сандра Санчес попала в десятку финалистов в споре за звание лучшего спортсмена 2018 года по версии Всемирных игр, объединяющих виды спорта, не входящие в олимпийскую программу.

В первоначальном отборе участвовало двадцать пять кандидатов. С 1 по 15 января любой желающий мог отдать свой голос за понравившегося спортсмена на сайте theworldgames.org. Во второй этап отбора прошли только десять наиболее популярных кандидатов. Окончательные итоги будут подведены после завершения онлайн-голосования 31 января, пишет espanarusa.com.

В финале чемпионата мира по каратэ – 2018, который проходил в ноябре в столице Испании, Сандра Санчес сумела взять верх над японкой Кийо Шимизу (3:2) и завоевала долгожданный чемпионский титул. Также в прошлом году Сандра была признана лучшей каратисткой в классификации за всю историю. Каратэ все еще является частью Всемирных игр, так как никогда не являлось олимпийским видом спорта. Дебют каратэ в рамках Олимпиады состоится на Летних Олимпийских Играх в Токио в 2020 году.