Испанка превратила крестьянские ботинки в модную обувь

«Я никогда не сделаю ничего более глобального, чем возвращение к жизни той обуви, которая раньше ассоциировалась с крестьянскими работами и бедностью», – говорит Елена Ферро, ремесленница и дизайнер из Галисии, которая совершила чудо воскрешения ботинок.

В сельской местности Галисии резиновые сапоги несколько десятилетий назад вытеснили кожаные ботинки на деревянной подошве, которые на протяжении веков сохраняли ноги крестьян теплыми и сухими. Мастерская семьи Ферро, которую открыл дед Елены в начале ХХ, выдержала стремительный спад и постепенное восстановление. Альфонсо, отец Елены, и ее сестра Агриппина начали разрабатывать ремни, чехлы для бензопил и даже специальные ботинки для коров с больными копытами. Но Елена не могла смириться с исчезновением традиционной обуви zocos. Родившаяся и выросшая в сельской местности в традиционной атмосфере, где использовались такие ботинки, девушка была огорчена тем, что на ярмарках люди отказываются от этой скромной обуви, которая для них символизирует времена бедности, которые они хотят забыть. Многие ремесленники отказывались даже слышать о ней, пишет espanarusa.com.

В 1995 году в возрасте 20 лет Елена начала экспериментировать с традиционным дизайном. Она окрашивала кожу в разные цвета и изготовляла обувь с открытой пяткой. Успех был нулевым. «Отзывы клиентов на ярмарках не были хорошими, но я продолжала экспериментировать», – рассказывает Елена, посвятившая себя семейному делу в деревне Мерзе в муниципалитете Понтеведра. Прошло более 10 лет, пока она не придумала новую модель старинных ботинок. Эта модель получилась достаточно гибкой, чтобы ходить по жестким тротуарам. Кроме того она окрасила их в разные яркие цвета, чтобы сделать более стильными и привлекательными.

В один прекрасный день она купила кожу с анималистическом принтом у поставщика кожи Аликанте. Так ее яркий дизайнерский проект стал расцветать. Творения ремесленницы Елены становились все более смелыми. «Они начали нравиться людям. Так информация о них стала передаваться из уст в уста. Клиенты говорили мне, что их останавливают на улице, когда они носят мои zocos, чтобы спросить, где они были куплены», – с гордостью делится ремесленница. Сегодня они производят 8000 пар в год, которые продаются в основном через интернет. Ла-Корунья – пока единственный город, где на данный момент есть физический магазин марки Eferro. «Для ремесленной мастерской очень сложно сделать бренд узнаваемым, но у нас получилось благодаря социальным сетям. Люди не говорят «Я хочу несколько zocos». Они говорят «Я хочу несколько Eferro». Это уже достижение», – заявляет Елена, которую теперь приглашают выступать с лекциями по маркетингу. «Я даже не знала, что это такое! У меня нет стратегии, я делаю то, что мне приходит в голову», – смеется она.

Неожиданный триумф Елены оставил свою семью без внимания. Однако они дружно продолжают вместе вести семейный бизнес и очень гордятся ее успехами. Все члены семьи продолжают активно работать до самой смерти. Елена с гордостью вспоминает свою тетю, которая скончалась в возрасте 89 лет, но до последнего месяца жизни помогала в мастерской.