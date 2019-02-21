Испанка съела грибы в мишленовском ресторане и умерла

Мария Хесус Фернандес Кальво (María Jesús Fernández Calvo) заказала блюдо из риса и сморчков в одном из ресторанов Валенсии в субботу, 16 февраля, во время торжества в честь дня рождения мужа. По возвращении домой у женщины началась рвота и диарея. На следующее утро Кальво скончалась.

Симптомы отравления разной степени тяжести проявились и у 11 других участников трапезы. В их числе оказались именинник и десятилетний сын Кальво.

После смерти клиентки ресторан закрыли, полиция начала расследование. У следствия существует несколько версий касательно произошедшего. Согласно одной из них, грибы не приготовили должным образом, из-за чего в них осталось токсичное вещество гидразин. Вторая гипотеза заключается в том, что клиентам подали блюдо из ложных сморчков — ядовитого гриба веселка обыкновенная.

Шеф-повар ресторана Бернд Кноллер ( Bernd Knöller) заявил, что «глубоко опечален» случившимся и планирует временно закрыть ресторан, заработавший первую мишленовскую звезду в 2009 году. Он добавил, что сотрудничает со следствием «с самого начала» и надеется, что причину удастся выяснить как можно скорее.

Последний раз ресторан проходил проверку в понедельник, 11 февраля.