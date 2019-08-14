Испанки чаще других в ЕС впервые рожают после 40

При этом Испания вышла на первое место в Евросоюзе по числу женщин, родивших своего первенца после 40 лет. До недавнего времени лидером по этому показателю была Италия. Данные приводит Национальный институт статистики.

Почти каждая десятая испанка (8,8%) впервые родила ребенка после 40 лет. Это на 63% больше, чем десять лет назад. Это, в частности, объясняется тем, что испанцы поздно начинают самостоятельную семейную жизнь - отдельно от своих родителей. Сейчас этот возраст составляет в среднем 29 лет, пишет noticia.ru.

У 88% испанок в возрасте от 18 до 30 лет нет детей. А у испанских мужчин этот показатель возрастает до 95,1%.