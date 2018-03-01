Испанки предпочитают путешествия

Четверг, 01 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанки предпочитают путешествия

Более половины испанских женщин предпочитают путешествия занятиям любовью.

По данным исследования, проведенного онлайн-агентством путешествий Rumbo, наибольшее удовольствие современные испанские женщины получают от различного рода поездок, не связанных с вопросами работы или бизнеса. Такому виду времяпровождения отдают предпочтение 55% испанок, тогда как занятия сексом выбирают только 13%. В число других наиболее популярных видов отдыха вошли употребление в пищу любимых блюд (11%), хождение по магазинам (10%) и занятия спортом (7%), пишет espanarusa.com.

Как считают специалисты в области психологии, путешествия пользуются намного большей популярностью, чем иные увлечения, поскольку сочетают в себе сразу несколько существенных перемен в обычной жизни. Прежде всего, речь идет о кардинальной смене обстановки, возможности проявить себя в новых условиях, решить проблемы, никогда не возникавшие прежде, и таким образом повысить уровень самооценки. Как считают многие жительницы Испании, подавляющее большинство туристических поездок изначально подразумевают улучшение состояния здоровья, включая избавление от стресса.

Кроме того, для 54% испанок путешествия являются своеобразным стимулом для повышения уровня их креативности, а для 29% помогают лучше разобраться в самих себе. В качестве основных направлений участницы данного опроса выбрали США (9%), Италию (8%), Японию (5%), Австралию и Грецию (по 4%), а также Норвегию (3%).

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