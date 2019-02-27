Испанки считают, что проводят недостаточно времени с детьми

Каждые девять из десяти матерей считают очень сложным совмещение ежедневной работы с уходом за детьми, а 44% полагают, что это просто невозможно. Об этом свидетельствует недавнее социологическое исследование, проведенное международным интернет-порталом Sitly в девяти странах Европы.

По результатам опроса выяснилось, что в Италии только 23% женщин считают очень сложным или почти невозможным одновременно работать и ухаживать за ребенком, в то время как в Финляндии 35% матерей полагают, что совмещать семейную жизнь с карьерой довольно просто, а 81% шведок и бельгиек думают, что есть сложности, но совмещать воспитание детей и карьеру вполне возможно, и с ними согласны три четверти опрошенных матерей из Норвегии и Дании.

Испанские мамы страдают от острого чувства вины: 75% из винят самих себя в том, что они проводят мало времени со своими детьми, поскольку слишком много внимания вынуждены отдавать работе. Кроме того, 69% испанок считают себя эгоистками, поскольку им хотелось бы больше времени посвящать себе самим. Такое ярко выраженное чувство вины свойственно именно испанским матерям и не проявляется столь очевидно у женщин из других стран Европы, пишет espanarusa.com.

В Испании в большинстве семей именно на плечи женщины ложится основная забота о детях. В северноевропейских странах семейные обязанности поделены поровну. В Норвегии, например, вообще нет разницы между полом родителя – и отец, и мать могут взять отпуск по уходу за новорожденным ребенком.

В Испании в последнее время отцы стали принимать более активное участие в заботе о детях, но тем не менее именно мать считается главным ответственным лицом, и это становится для женщин причиной недовольства собой, поскольку, по их признанию, им не удается объять необъятное. Восемь из десяти испанок живут с постоянным ощущением невыполненного долга, и 85% верят, что другие матери справляются с семейными обязанностями гораздо лучше, чем они.

Опрошенные женщины из других европейских стран жаловались на нехватку личного времени, а 91% испанок признались, что работа и семья занимают все их время. 40% испанских женщин вообще никуда не выходят без детей, а 69% опрошенных сообщили, что, если и выдается свободная минутка, они тратят ее на домашние хлопоты.

Оптимальным решением своих проблем большинство испанских матерей (93%) считают гибкий рабочий график.