Испанки создали полезное приложение

Сандра Кааманьо, Нурия Виллория, Паула Фернандес, Люсия Адриан и Люсия Фернандес – создательницы приложения When & Where, которое призвано стать на защиту женщин, которые постоянно испытывают страх возвращаться в одиночку домой по безлюдным улицам. Девушки рассказывают, что сами много раз оказывались в ситуации, когда из-за страха приходилось бежать через определенные участки дороги. «Это реальность, что мы, женщины, часто в страхе выходим на улицу, особенно в позднее время. В результате этого мы разрабатываем стратегии выживания, основанные на ограничениях. Почему мы должны с этим жить?», - добавляют они.

«Будь осторожна» или «не ходи туда» - это советы, которые даются девушкам и женщинам, часто являются единственными предпринятыми обществом мерами для предотвращения случаев нападения на улицах. Хотя создательницы приложения When & Where отмечают, что его создание не является тотальным решением этой проблемы, они смело заявляют, что оно способствует повышению чувства безопасности и, прежде всего, увеличению осведомленности общества о проблеме.

Бесплатное приложение When & Where по запросу пользователя получает данные о его местоположении и пункте назначения в режиме реального времени, и если он остановится и прекратит приближение к месту назначения, приложение отправляет ему предупреждение. Если пользователь не отвечает на это предупреждение, оно отправляет уведомление экстренному контакту. Следует отметить, что отслеживание месторасположения происходит только по запросу пользователя и никак не нарушает конфиденциальность в остальное время. Создательницы уточняют, что, хотя это приложение изначально было ориентировано на женщин (и в данный момент больше используется ими), оно может оказаться полезным для обеспечения безопасности всех. К примеру, для детей, возвращающихся в одиночку по безлюдным местам, или пожилых людей с болезнью Альцгеймера это может стать отличной помощью, пишет espanarusa.com.

История этого приложения началась в прошлом году, когда девушки-подростки из Мостолеса решили принять участие в программе Technovation Challenge. В рамках этой программы подросткам со всего мира предлагается создать приложения, которые могли бы стать решением проблем, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Эта идея привела их к финалу конкурса в Сан-Франциско, и в июле 2019 года они выпустили приложение When & Where. Вскоре, когда количество загрузок превысило 50 000, и стали приходить благодарственные сообщения от женщин со всего мира, девушки поняли, что все было не зря. При этом они не устают говорить о том, что этот факт отражает реальные довольно грустные масштабы проблемы. «Они ценят работу, которую мы сделали, но это также означает, что они нуждаются в ней. Я была бы очень рада, если бы в нашем приложении не было надобности. Это бы означало, что такой проблемы больше не существует», - говорит одна из создательниц Сандра Кааманьо.