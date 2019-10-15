Испанская актриса создала дизайн тюбика помады от Guerlain

В мае прошлого года она удивила своих поклонников, исполнив песню Luna Llena с Альваро Тесса. Однако, как выяснилось, на этом таланты девушки не заканчиваются. «Мне всегда нравилось изобретать, творить, заниматься ремеслами. Какое-то время я изучала основы рисования», – рассказывает Бланка. Она сумела применить свой талант и знания при создании дизайна тюбика для ограниченного выпуска помады Rouge G Guerlain, которая очень быстро стала популярной среди модниц в Испании. Набор корпусов, продаваемых отдельно, позволяет обладательнице помады выбрать тот, который больше подходит ей по настроению или стилю. Кроме того, каждый тюбик имеет встроенное зеркало, позволяющее подправить макияж в любом месте. После ошеломительного успеха этой лимитированной серии в Испании Дом Guerlain предложил расширить производство и презентовать ее в других странах, пишет espanarusa.com.

Среди десятков пробных эскизов, Бланка Суарес и эксперты модного дома Guerlain выбрали корпус Nami, который представлен в небесно-голубом цвете с изображением волн. При создании этого рисунка актриса ориентировалась на японскую культуру и философию, которая вдохновляет ее своей близостью с природой. «Японская культура настолько древняя и богатая, что через нее я смогла познать силу природы и энергий. Меня привлекают природные формы, потому что они передают силу постоянного, непрекращающегося движения энергии. Я колебалась между символом волны и дыма. В итоге выбрала волны», – делится актриса.

Японский дизайн служил для нее ориентиром в течение всего рабочего процесса. Бланка Суарес вдохновлялась знаменитой гравюрой «Большая волна в Канагаве» японского художника Кацусики Хокусая.

Бланка хотела создать не просто привлекательный аксессуар, но и вложить в него определенный смысл и историю. «Море всегда вызывает воспоминания, я очень расслабляюсь, думая о море. Часто обращаюсь к нему, чтобы отключиться от суеты, предпочитая идти за спокойствием на берег моря, чем в горы», – добавляет она. Также, по ее словам, морские волны символизируют постоянное движение, которое является отражением той активной жизни, которой девушка живет в течение многих лет. Такой стиль жизни знаком многим современным женщинам, которые успевают проявить себя в разных областях.

В календаре Бланки Суарес, несмотря на непредсказуемость ее работы, есть несколько важных событий, обязательных для посещения. Среди них премьера фильма El verano que vivimos, которая состоится во втором полугодии 2020 года. В нем актриса сыграла одну из главных ролей. Также активно продолжаются съемки шестого сезона сериала «Телефонистки». Однако даже такой плотный рабочий график не мешает Бланке находить время для новых экспериментов, поэтому она не исключает возможность нового сотрудничества с модными домами для создания необычного дизайна. Будет ли это снова французский дом Guerlain - покажет время.