Испанская авиакомпания Air Europa продана за 1 млрд евро

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испанская авиакомпания Air Europa продана за 1 млрд евро

Холдинг IAG купил испанскую авиакомпанию Air Europa за 1 млрд евро. Холдингу уже принадлежит испанская авиакомпания Iberia.

В сообщении IAG говорится, что эта сделка открывает новые перспективы для Мадрида, который сможет составить конкуренцию Амстердаму, Франкфурту, Лондону и Парижу, пишет noticia.ru.

В IAG уверены, что покупка испанской авиакомпании поможет холдингу занять лидерские позиции на рынке авиаперевозок не только Европы, но и Латинской Америки.

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