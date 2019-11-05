Испанская авиакомпания Air Europa продана за 1 млрд евро
Холдинг IAG купил испанскую авиакомпанию Air Europa за 1 млрд евро. Холдингу уже принадлежит испанская авиакомпания Iberia.
В сообщении IAG говорится, что эта сделка открывает новые перспективы для Мадрида, который сможет составить конкуренцию Амстердаму, Франкфурту, Лондону и Парижу, пишет noticia.ru.
В IAG уверены, что покупка испанской авиакомпании поможет холдингу занять лидерские позиции на рынке авиаперевозок не только Европы, но и Латинской Америки.