Испанская гольфистка убита в США

В убийстве обвиняется 22-летний Коллин Дэниел Ричардс.

Испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена была убита в городе Эймс штата Айова (США) на поле для гольфа Coldwater Golf Links. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

В понедельник утром полиция была вызвана по адресу, где расположено Coldwater Golf Links. Спортсмены нашли бесхозную сумку для гольфа и вызвали стражей правопорядка. Недалеко полиция обнаружила тело юной девушки. В процессе расследования было установлено, что на девушку было совершено нападение, в результате которого она была убита.

Жертву звали Селия Баркин Аросамена. Ей было 22 года, она была студенткой Университета Айовы и одной из самых талантливых гольфисток страны. Как сообщает полиция, 22-летний Коллин Дэниел Ричардс обвиняется в убийстве первой степени, но место его нахождения на данный момент неизвестно.

«У Селии была заразительная улыбка, яркая личность, каждый, кому посчастливилось узнать ее, благословлен, - прокомментировал трагедию директор Университета Айовы по спорту Джейми Поллард. - Наша университетская семья скорбит по удивительной студентке, спортсменке и после Университета».

Баркин Аросамена в апреле 2018 года стала победительницей студенческого турнира по гольфу в конференции Big 12. Также в текущем году она приняла участие в чемпионате США среди женщин. В июле 2017 в Словакии она выиграла чемпионат Европы по гольфу среди любителей.