Испанская компания изготовит 60 млн медицинских масок

Понедельник, 06 Апрель 2020 Испания Испания

Испанская компания изготовит 60 млн медицинских масок

Испанская компания Bexen Medical станет крупнейшим в стране производителем медицинских масок и за шесть месяцев выпустит 60 миллионов штук.

Причём 10 миллионов будет готово уже к концу апреля.

Bexen Medical специализируется на производстве самых разных медицинских товаров, например, капельниц. И хотя маски компания обычно не производит, по просьбе Испанского агентства по медицинской продукции, Bexen Medical взялась за их выпуск в таких количествах, пишет noticia.ru.

Маски будут делать на трёх станках, которые изготовит компания Mondragon Assembly. Их производство потребует создания 20 новых рабочих мест.

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