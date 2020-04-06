Испанская компания изготовит 60 млн медицинских масок
Испанская компания Bexen Medical станет крупнейшим в стране производителем медицинских масок и за шесть месяцев выпустит 60 миллионов штук.
Причём 10 миллионов будет готово уже к концу апреля.
Bexen Medical специализируется на производстве самых разных медицинских товаров, например, капельниц. И хотя маски компания обычно не производит, по просьбе Испанского агентства по медицинской продукции, Bexen Medical взялась за их выпуск в таких количествах, пишет noticia.ru.
Маски будут делать на трёх станках, которые изготовит компания Mondragon Assembly. Их производство потребует создания 20 новых рабочих мест.