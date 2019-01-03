Испанская компания освещает весь мир в праздничные дни

Пять городов на пяти разных континентах, но у них есть кое-что общее: все они украшены рождественскими огнями компании Ximenez. Эта компания родом из Кордовы приносит свет в эти праздничные дни на улицы и площади более 600 городов в 40 странах мира, пишет espanarusa.com.

В общей сложности по всему миру было установлено 70 миллионов светодиодных украшений. Главной гордостью компании в 2018 году являются 35-метровое цифровое дерево и снеговик в Виго, три больших короны Королей-магов со световым и звуковым сопровождением в Севилье, огромный тоннель, 20-метровая падающая звезда, 11 рождественских шаров более 10 метров высотой в Москве. Кроме того, была создана самая большая рождественская елка Европы – дерево высотой 60 метров, расположенное в торговом центре Nevada Shopping в Гранаде. Недалеко отстает и ее аналог в Центральной Америке, который достигает 45 метров и радует жителей на площади Сан-Сальвадора. География рождественских огней Ximenez продолжает расширяться: в этом году появилась первая инсталляция в Австралии в виде лабиринта, который меняет цвет в зависимости от присутствия человека.

Рассказывая о потенциале компании и ее принципах, внук основателя компании Мариано Хименес отмечает, что при создании продукта специалисты ориентируются на культуру и индивидуальный стиль каждой страны. Так, в скандинавских странах и России делается акцент на теплых цветах, потому что здесь все привыкли к снегу, в Латинской Америке – на любимые там яркие цвета, а в США – в основном на красные, зеленые и белые огни. В родной Испании есть «всего понемногу»: как более яркие, так и монохромные проекты. Компания сотрудничает с известными архитекторами, дизайнерами в области моды и интерьеров для создания уличных рождественских украшений в Мадриде и Барселоне.

В своих проектах компания использует только светодиодное LED-освещение. Этот вид оборудования, как объясняет Хименес, имеет низкое потребление электроэнергии и дает минимальное количество выбросов углекислого газа. Кроме того, мастерами применяется интеллектуальная система пиксельного маппинга для создания световых проектов с музыкой длительностью несколько часов. Всего около 600 человек на фабрике в городке Пуэнте-Хенил в провинции Кордова и ее филиалах в Аликанте, Мадриде и Барселоне несут ответственность за обеспечение рождественской иллюминации более чем в 40 странах мира. И все это ради одной цели – чтобы атмосфера праздника вдохновляла жителей всего мира!