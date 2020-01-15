Испанская компания представила суперреалистичный веганский стейк

Среда, 15 Январь 2020 Испания Испания

Испанская компания представила суперреалистичный веганский стейк

Стартап из Барселоны Novameat разработал веганский стейк, который внешне сложно отличить от куска мяса.

В состав стейка входит горох, водоросли и свекла (для цвета). Все компоненты экструдируют (экструзия - технологический процесс продавливания густой массы через узкое отверстие) с помощью 3D-принтера, который буквально печатает стейки, имитируя мясные волокна, пишет noticia.ru.

Стоимость такого стейка - чуть больше 12 евро. Его создатели собираются удешевить процесс приготовления. А попробовать веганское «мясо» от Novameat можно будет в Испании уже в этом году.

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