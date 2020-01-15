Испанская компания представила суперреалистичный веганский стейк

В состав стейка входит горох, водоросли и свекла (для цвета). Все компоненты экструдируют (экструзия - технологический процесс продавливания густой массы через узкое отверстие) с помощью 3D-принтера, который буквально печатает стейки, имитируя мясные волокна, пишет noticia.ru.

Стоимость такого стейка - чуть больше 12 евро. Его создатели собираются удешевить процесс приготовления. А попробовать веганское «мясо» от Novameat можно будет в Испании уже в этом году.