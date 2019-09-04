Испанская компания создает обучающие игры

Он учился в средней школе, и один из его учителей создал увлекательную игру, во время которой ученики, ответившие правильно на шесть вопросов, были освобождены от сдачи экзамена. «Он добился того, чтобы все, включая прогульщиков, заинтересовались этим процессом», – рассказывает 41-летний руководитель проекта.

Почти три десятилетия спустя Рауль Орехаст решил использовать эту идею для запуска трех образовательных платформ. Первая из них, Cerebriti, создана для широкой публики, которая стремится познавать новое через интерактивные игры. Тематики могут быть абсолютно разными, но без сомнения очень увлекательными: от строения человеческого тела до секретов кинематографии. Эта платформа, выпущенная в 2014 году, уже имеет более 700 000 зарегистрированных пользователей и 50 000 загруженных игр, пишет espanarusa.com.

Платформа Cerebriti edu тем временем предлагает игры, адаптированные кучебной программе Испании на испанском, каталонском, галисийском, баскском, французском и английском языках, а также возможность преподавателям и ученикам создавать свои собственные игровые продукты. «Мы вдохновляем учеников не только учиться, играя, но и создавать игры самим. Важно, чтобы они развивали свои творческие способности и учились задавать вопросы, а не просто отвечать на предложенные», – утверждает Орехас. Эта платформа, запущенная в 2016 году, насчитывает 8 500 зарегистрированных учителей, которые теперь знают чем заинтересовать своих учеников.

Этим летом разработчик решил пойти дальше и создал платформу Academons, которая помогает родителям заинтересовать своих детей. Приложение, которое на данный момент можно использовать только на планшете, предлагает 10 000 разнообразных игр для детей младшего школьного возраста, постепенное прохождение которых демонстрирует родителям усвояемость школьной программы их ребенком. С октября этого года планируется ввести также мобильное приложение. Academons был запущен в июне и менее чем за два месяца насчитал 10 000 скачиваний.

Поскольку большая часть образовательных платформ бесплатна, в 2018 году оборот компании не превысил 50 000 евро и не принес создателю прибыли. Небольшое количество продаж платной версии стали проблемой для Рауля Орехаса, который стремился развивать платформы в более высоком темпе, что требовало денежных затрат. Затем он вспомнил свою первоначальную цель и решил расширять платформы в том темпе, в котором позволяют ему это делать их доходы. «В какой-то момент мне пришлось остановиться и отступить, чтобы сосредоточиться на цели, опираясь на которую я все это и начал. Вместо того чтобы сосредоточиться на получении прибыли, я в первую очередь должен был заботиться о тех людях, которые уже используют платформу», – делится разработчик.

С момента своего создания, компания Cerebriti и семь специалистов, которые занимаются разработками, получили несколько наград. Среди них: грант Министерства образования, культуры и спорта Испании, победа в конкурсе Profuturo и возможность стать частью бизнес-акселератора Wayra.