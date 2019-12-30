Испанская кондитерская спрятала 10 тыс. евро в праздничном пироге

Приз спрятан в традиционном лакомстве роскон, которое испанцы едят на праздник Поклонения волхвов.

Счастливый пирог продается вместе с другими со 29 декабря по 6 января.

Кондитерская Confitería Conrado, которая была открыта в 1856 году, впервые поместила в выпечку денежный приз в 2008 году. Тогда это были 500 евро. Этот ход позволил кондитерской заметно увеличить продажи. С тех пор каждый год сумма росла, хотя в прошлом году это тоже был чек на 10 тыс. евро. Его нашла семья из местечка Моралес-дель-Вино (Кастилия-и-Леон), которая заказала пирог через Интернет, пишет noticia.ru.

Если в этом году вдруг случится так, что победитель не объявится, деньги уйдут на благотворительность.