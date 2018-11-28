Испанская кухня – одна из лучших в мире

Среда, 28 Ноябрь 2018 Испания Испания

Испанская кухня – одна из лучших в мире

Испанская гастрономия входит в число лучших в мире, согласно рейтингу TripAdvisor.

Пользователи портала о путешествиях восторженно отзываются об испанских ресторанах, и, как правило, ставят им оценки от 4 баллов и выше.

Больше всего испанскую кухню ценят жители Украины, Колумбии и Доминиканской Республики, которые в среднем оценивают заведения страны в 4,38- 4,41 балла. При этом самые низкие оценки испанские рестораны получают от самих жителей страны – 4,02 балла в среднем, пишет noticia.ru.

С точки зрения гастрономии, любимые регионы как у испанцев, так и у иностранцев – архипелаги и Риоха. Тем не менее, места в топ-3 распределяются по-разному: среди жителей страны лидером оказались Канарские острова, а среди иностранцев – Риоха. Четвертое место в обоих рейтингах занимает Андалусия.

За рубежом жители Испании проявляют особую любовь к азиатской кухне. Самые высокие оценки от испанцев получают Индия и Вьетнам (по 4,38 балла). Также испанцам по душе исландская, турецкая, греческая, коста-риканская, перуанская и тайская кухня.

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