Испанская певица стала рекордсменкой по числу Grammy Latinos

Обладательницей премии Grammy Latinos, являющейся самой престижной наградой Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи, стала исполнительница под именем Rosalía. 25-летняя певица, более половины своей жизни посвятившая изучению стиля фламенко, выиграла сразу два трофея с одной лишь композицией Malamente, хотя теоретически могла рассчитывать на пять. Наибольшее число призов взяла Нинья Пастори – четыре за четыре различных проекта, а по два (также за разные программы) получили Росарио и Ла Мала Родигес, пишет espanarusa.com.

Росалия Вила вошла в историю испанской популярной музыки тем, что сумела вызвать интерес к фламенко у молодежи, совместив традиционный стиль с современными направлениями. За свою карьеру она выступала вместе со многими известными испанскими и латиноамериканскими исполнителями, а свой дебютный альбом Los Angeles представила широкой публике только в феврале прошлого года.

Несмотря на критику специалистов в области классического фламенко, Росалия постепенно смогла добиться признания зрителей. Для того чтобы произвести еще большее впечатление, она стала использовать экстравагантные костюмы – в том числе и для своей танцевальной группы поддержки. Росалия также успела завоевать симпатии феминисток, выступив с песней Pienso en ti mirá, направленной против гендерного насилия.