Испанская певица стала рекордсменкой по числу Grammy Latinos

Вторник, 20 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанская певица стала рекордсменкой по числу Grammy Latinos

Испанская певица стала рекордсменкой по числу Grammy Latinos за один номер.

Обладательницей премии Grammy Latinos, являющейся самой престижной наградой Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи, стала исполнительница под именем Rosalía. 25-летняя певица, более половины своей жизни посвятившая изучению стиля фламенко, выиграла сразу два трофея с одной лишь композицией Malamente, хотя теоретически могла рассчитывать на пять. Наибольшее число призов взяла Нинья Пастори – четыре за четыре различных проекта, а по два (также за разные программы) получили Росарио и Ла Мала Родигес, пишет espanarusa.com.

Росалия Вила вошла в историю испанской популярной музыки тем, что сумела вызвать интерес к фламенко у молодежи, совместив традиционный стиль с современными направлениями. За свою карьеру она выступала вместе со многими известными испанскими и латиноамериканскими исполнителями, а свой дебютный альбом Los Angeles представила широкой публике только в феврале прошлого года.

Несмотря на критику специалистов в области классического фламенко, Росалия постепенно смогла добиться признания зрителей. Для того чтобы произвести еще большее впечатление, она стала использовать экстравагантные костюмы – в том числе и для своей танцевальной группы поддержки. Росалия также успела завоевать симпатии феминисток, выступив с песней Pienso en ti mirá, направленной против гендерного насилия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • VI Международный Фестиваль Музыки Гвадиана

      «Международный Фестиваль Музыки Гвадиана» снова обещает праздник в Алкотине (Alcoutim) и в соседнем испанском городе Санлукар-де-Гвадиана.

      Подробнее

    • Португалец Роналду очень разозлился

      Полузащитник Арсенала Месут Озил утверждает, что его уход из мадридского Реала разозлил Криштиану Роналду.

      Подробнее

    • Дожди в Испании

      Один человек погиб, один пропал без вести и 136 000 учеников по всей стране остались без занятий.

      Подробнее

    • Два испанских аэропорта в числе лидеров по росту пассажиропотока

      Рост пассажиропотока в европейских аэропортах в третьем квартале 2018 года составил около 5%, и был более умеренным по сравнению с предыдущими периодами.

      Подробнее

    • В Италии за загрязнение среды задержали судно

      Перевозчики мигрантов могли привезти в Италию ВИЧ и туберкулез.

      Подробнее

    • Италия возвращается в центр проблем евро

      Спред итальянских и немецких облигаций расширяется, отравляя евро вниз.

      Подробнее

    • Кот Майк выжил в разрушительном пожаре в Малибу

      Кот американского блогера Хамиша Паттерсона выжил в разрушительном пожаре в Малибу и вернулся к хозяевам.

      Подробнее

    • Кошка уничтожила многомиллионный особняк телеведущего

      Ведущий Фрэнки Муниз рассказал в Twitter, как потерял все нажитое из-за того, что его кошка научилась открывать водопроводный кран.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья