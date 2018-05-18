Испанская полиция будет работать на ЧМ-2018

Пятница, 18 Май 2018 Испания Испания

Испанская полиция будет работать на ЧМ-2018

Сотрудники испанской полиции, специализирующиеся на обеспечении безопасности на стадионах, будут работать вместе с российскими коллегами во время Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Испанские агенты будут присутствовать на матчах, в которых принимет участие сборная Испании.

Как сообщили в посольстве Испании в Москве, соответствующий протокол о сотрудничестве был подписан с Министерством внутренних дел России. Два агента будут на постоянной основе заниматься координацией работы с российским МВД, ещё три войдут в состав мобильной группы, которая будет перемещаться вместе с испанской сборной. Кроме того, представители испанского Совета по внутренним делам принимают участие в заседаниях ФСБ по анализу предупредительных мер и потенциальных угроз на ЧМ, сообщает noticia.ru.

При этом в посольстве подчёркивают, что в России «очень низкий уровень преступности» по сравнению с предыдущими местами проведения чемпионата: Бразилией и ЮАР. Также отмечается, что российские службы предпринимают надёжные меры по предупреждению возможных террористических актов.

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