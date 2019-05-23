Испанская полиция перехватила в море полторы тонны кокаина

Операция проводилась при содействии испанских военных, а также британских, французских, португальских и бразильских правоохранительных органов.

Наркотики находились на рыболовном судне, направлявшемся из Бразилии в Испанию. Полицейские знали о готовящейся переправке кокаина заранее. Судно оказалось под наблюдением правоохранительных органов еще в апреле. В момент задержания на его борту находились семь человек. Все они арестованы. Груз конфискован и доставлен в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, пишет noticia.ru.

Кокаин должно было забрать другое судно, которое тоже уже вычислили.