Испанская полиция перехватила в море полторы тонны кокаина

Четверг, 23 Май 2019 Испания Испания

Испанская полиция перехватила в море полторы тонны кокаина

Агенты национальной полиции Испании перехватили в открытом море судно, перевозившее 1500 килограммов кокаина.

Операция проводилась при содействии испанских военных, а также британских, французских, португальских и бразильских правоохранительных органов.

Наркотики находились на рыболовном судне, направлявшемся из Бразилии в Испанию. Полицейские знали о готовящейся переправке кокаина заранее. Судно оказалось под наблюдением правоохранительных органов еще в апреле. В момент задержания на его борту находились семь человек. Все они арестованы. Груз конфискован и доставлен в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, пишет noticia.ru.

Кокаин должно было забрать другое судно, которое тоже уже вычислили.

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