Испанская полиция сможет просматривать телефоны

В том числе полицейские смогут проверять текстовые и голосовые сообщения в любых мессенджерах и соцсетях, включая WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter.

Это позволит установить, пользовался ли водитель телефоном во время вождения, что строго запрещено, и могли ли это спровоцировать ДТП, пишет noticia.ru.

Однако на месте ДТП сотрудники правопорядка не смогут проверять телефоны. Это станет возможно лишь в суде. Впрочем, стереть сообщение вряд ли получится - сотовые операторы обязаны предоставить все данные.

Новый закон уже вступил в силу.