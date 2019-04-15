Испанская полиция сможет просматривать телефоны

Понедельник, 15 Апрель 2019 Испания Испания

Испанская полиция сможет просматривать телефоны

Испанская полиция получила право изучать содержимое мобильных телефонов водителей, попавших в аварию.

В том числе полицейские смогут проверять текстовые и голосовые сообщения в любых мессенджерах и соцсетях, включая WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter.

Это позволит установить, пользовался ли водитель телефоном во время вождения, что строго запрещено, и могли ли это спровоцировать ДТП, пишет noticia.ru.

Однако на месте ДТП сотрудники правопорядка не смогут проверять телефоны. Это станет возможно лишь в суде. Впрочем, стереть сообщение вряд ли получится - сотовые операторы обязаны предоставить все данные.

Новый закон уже вступил в силу.

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